Глава РСПП предложил государству поддержать пострадавшие от беспилотников НПЗ

Пострадавшие от беспилотных атак нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) должны получить налоговые преференции от государства. Такую идею выдвинул глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах форума «Иннопром», передает ТАСС.

По словам Шохина, для восстановления поврежденных мощностей нужны инвестиции, причем не только в ремонт, но и в закупку более современного оборудования.

Глава РСПП считает, что власти России должны рассматривать эти вложения как «совместную задачу», поскольку от стабильной работы НПЗ зависят все отрасли экономики и благополучие потребителей.

«Ряд преференций, налоговые вычеты и так далее, наверное, делать», — предложил Шохин.

Он считает, что государство могло бы внести изменения в правила предоставления федерального инвестиционного налогового вычета, распространив его на переработку нефти — как временную меру на ближайшие несколько лет.

«На мой взгляд, она вполне оправдана будет на ближайшие несколько лет. В трехлетку бюджета надо это закладывать. Поэтому обсуждаем условно эти вопросы, и правительство понимает, что здесь простых решений нет», — поделился глава РСПП.

Еще одной возможной мерой стабилизации ситуации с топливом он назвал запуск производства топлива класса евро-3. Шохин отметил, что многие предприятия, которые его выпускали, были законсервированы, но теперь, по его словам, их можно временно запустить снова.

Ранее Путин подписа//www.gazeta.ru/amp/politics/news/2026/07/04/28825795.shtmlл закон для нормализации ситуации с топливом в России.