Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Глава РСПП предложил государству поддержать пострадавшие от беспилотников НПЗ

Глава РСПП Шохин предложил дать пострадавшим от налетов НПЗ налоговые льготы
Евгений Биятов/РИА Новости

Пострадавшие от беспилотных атак нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) должны получить налоговые преференции от государства. Такую идею выдвинул глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах форума «Иннопром», передает ТАСС.

По словам Шохина, для восстановления поврежденных мощностей нужны инвестиции, причем не только в ремонт, но и в закупку более современного оборудования.

Глава РСПП считает, что власти России должны рассматривать эти вложения как «совместную задачу», поскольку от стабильной работы НПЗ зависят все отрасли экономики и благополучие потребителей.

«Ряд преференций, налоговые вычеты и так далее, наверное, делать», — предложил Шохин.

Он считает, что государство могло бы внести изменения в правила предоставления федерального инвестиционного налогового вычета, распространив его на переработку нефти — как временную меру на ближайшие несколько лет.

«На мой взгляд, она вполне оправдана будет на ближайшие несколько лет. В трехлетку бюджета надо это закладывать. Поэтому обсуждаем условно эти вопросы, и правительство понимает, что здесь простых решений нет», — поделился глава РСПП.

Еще одной возможной мерой стабилизации ситуации с топливом он назвал запуск производства топлива класса евро-3. Шохин отметил, что многие предприятия, которые его выпускали, были законсервированы, но теперь, по его словам, их можно временно запустить снова.

Ранее Путин подписа//www.gazeta.ru/amp/politics/news/2026/07/04/28825795.shtmlл закон для нормализации ситуации с топливом в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!