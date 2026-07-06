Сбер запустил первый в России цифровой семейный офис — платформу для комплексного управления капиталом, имуществом и другими жизненными вопросами семьи. Сервис доступен в приложении «СберБанк Онлайн», сообщили в пресс-службе банка.

Запуск платформы приурочен к Дню семьи, любви и верности.

Уточняется, что новый сервис объединяет в едином защищенном цифровом пространстве юридические, имущественные и личные вопросы семьи. Пользователи могут самостоятельно управлять задачами, привлекать доверенных лиц или обращаться за помощью к профильным экспертам.

Платформа включает шесть направлений: образ жизни, имущество, бизнес и финансы, защиту капитала, наследование и филантропию.

Как отметили в банке, традиционно семейные офисы были доступны лишь ограниченному кругу клиентов и обеспечивали комплексное сопровождение вопросов, связанных с сохранением и передачей капитала. Теперь благодаря цифровым технологиям такой формат обслуживания стал более доступным.

«Большинство состоятельных семей в России управляют капиталом фрагментарно: нет единой картины владения и долгосрочного плана передачи благосостояния. Традиционно эту задачу решали семейные офисы, но такой формат был доступен лишь тем, кто мог позволить себе команду юристов, финансовых советников и экспертов по инвестициям. Цифровизация и ИИ меняют эту ситуацию. «Цифровой семейный офис» Сбера — первый шаг в этом направлении», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он добавил, что на старте сервис будет доступен премиальным клиентам и в перспективе изменит представление об управлении семейным благосостоянием в России.

Отмечается, что через сервис можно решать как стратегические задачи, в частности, структурирование активов, так и повседневные вопросы, например организацию путешествий, семейных мероприятий или поиск билетов на культурные события.

В сервис также интегрирован ИИ-ассистент на базе нейросети GigaChat, он помогает пользователям формулировать запросы, подбирать необходимые сервисы и сопровождает выполнение задач.