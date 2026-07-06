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Бизнес

Работников Porsche ждут массовые сокращения

Handelsblatt: Porsche может дополнительно сократить 4000 человек
Porsche

Немецкий концерн Porsche может сократить вдвое больше сотрудников, чем планировалось ранее. Об этом пишет газета Handelsblatt.

По информации издания, руководство компании может дополнительно сократить 4000 работников. В марте Porsche анонсировал сокращение сокращение более 3900 рабочих мест к 2029 году. Сейчас руководство изучает дополнительные сокращения в рамках очередного раунда мер по снижению трат.

Отмечается, что дополнительные сокращения затронут менеджмент и административные отделы. Кроме того, на 30% может сократиться персонал инженерно-исследовательского центра Porsche в коммуне Вайсах, федеральная земля Баден-Вюртемберг.

12 мая автопроизводитель Porsche AG объявил о прекращении выпуска электровелосипедов и закрытии трех дочерних компаний, включая подразделение Porsche eBike Performance GmbH, в рамках стратегической перестройки и концентрации на основном автомобильном бизнесе.

Решение о ликвидации e-bike-подразделения, которое разрабатывало электровелосипеды на заводах в Оттобрунне и Загребе, затронет около 350 сотрудников из более чем 500 сокращаемых в трех закрывающихся компаниях, причем причиной названы «фундаментально изменившиеся рыночные условия».

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.

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