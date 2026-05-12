Porsche свернет производство электровелосипедов из-за падения продаж

Porsche прекратит выпуск электровелосипедов из-за убытков в €3,9 млрд
Немецкий автопроизводитель Porsche AG объявил о прекращении выпуска электровелосипедов и закрытии трех дочерних компаний, включая подразделение Porsche eBike Performance GmbH, в рамках стратегической перестройки и концентрации на основном автомобильном бизнесе, сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Решение о ликвидации e-bike-подразделения, которое разрабатывало электровелосипеды на заводах в Оттобрунне и Загребе, затронет около 350 сотрудников из более чем 500 сокращаемых в трех закрывающихся компаниях, причем причиной названы «фундаментально изменившиеся рыночные условия».

Генеральный директор Porsche доктор Михаэль Ляйтерс заявил, что компания должна вновь сфокусироваться на своем основном бизнесе, и это вынуждает идти на болезненные сокращения, в том числе в дочерних предприятиях.

Закрытие велосипедного подразделения происходит на фоне резкого падения финансовых показателей Porsche: по итогам 2025 года операционная прибыль компании рухнула на 92,7% — до 413 млн евро, при сокращении выручки на 9,5% и падении поставок автомобилей на 10,1%, а масштабные внеплановые расходы составили 3,9 млрд евро, из которых 2,4 млрд ушли на пересмотр стратегии (включая частичный отказ от ставки на электромобили).

