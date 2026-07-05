Стало известно о миллиардных тратах россиян на добавки к корму своих питомцев

«Ъ»: за 4 месяца россияне потратили ₽2 млрд на добавки к корму для животных

В первом квартале 2026 года россияне потратили около 2 млрд рублей на кормовые добавки для домашних животных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

Из них следует, что в январе–апреле продажи в рознице выросли на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано более 195,2 млн минимальных единиц продукции, включая лекарственные формы в упаковках и блистерах.

Эксперты связывают увеличение спроса на витамины, аминокислоты и антиоксиданты с ростом числа домохозяйств, имеющих питомцев, и гуманизацией отношения к ним.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев отмечает, что, хотя рынок кормовых добавок демонстрирует устойчивый рост, его объем пока остается скромным: по итогам прошлого года он превысил 4 млрд рублей — но при общем объеме рынка зоотоваров на уровне 600 млрд рублей.

По прогнозам Дмитриева, сегмент кормовых добавок продолжит расти, но этот рост будет сдерживаться требованием обязательно регистрировать эти товары в Россельхознадзоре. Чтобы избежать этой процедуры, некоторые производители позиционируют свою продукцию как «функциональные корма» или «лакомства».

Игроки рынка назвали главными проблемами отсутствие стандартов качества, дозировок и необходимого содержания действующих веществ. По их словам, некоторые комбинации веществ по сути являются компонентами для производства кормов, а не самостоятельными добавками, но при этом могут попадать в оборот без должной проверки и оформления.

Ранее стала известна причина, почему кошки мяукают и «бурчат» в ответ на чихание и кашель хозяина.