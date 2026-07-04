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Генеративную разработку назвали драйвером российской ИТ-индустрии

Меньшов: внедрение агентной разработки многократно ускоряет процессы
Сбер

Внедрение агентной разработки обеспечивает многократное ускорение процессов, заявил старший вице-президент, глава блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов в рамках презентации, посвященной трансформации жизненного цикла создания ПО (AI-Disrupt PDLC), сообщает пресс-служба Сбера.

По словам Меньшова, все разговоры о хайпе и временном характере ИИ беспочвенны.

«Наша цель — консолидировать усилия и совершить трансформационный рывок в разработке. Используя новые, принципиально более эффективные подходы, мы способны в сжатые сроки создать полный стек собственных решений — от операционных систем до ERP», — сказал он.

Также Меньшов напомнил, что в Сбере уже сформировали команды, демонстрирующие десятикратный рост производительности, при этом их количество неуклонно увеличивается. Он добавил, что в текущем году Сбер планирует внедрить 7 млн технологических изменений.

«Мы изучили десятки зарубежных руководств и поняли, что в них нет единого представления о будущем. Поэтому сделали первое в мире целостное видение, в котором не упущена ни одна важная деталь. Сбер выпустил две версии руководства AI-Disrupt PDLC — более короткую для руководителей и более длинную для разработчиков», — рассказал Меньшов.

Он отметил, что в новой концепции за людьми закрепляются функции целеполагания, выдвижения гипотез и контроля плановых результатов, тогда как ИИ-агентам отводится роль исполнителей.

«AI-Native трансформация растянется по времени. Одновременно будут существовать компании, где код пишут вручную, и компании, которые окажутся в разы эффективнее. Что такое AI-Native компания? Это компания, которая не может функционировать без искусственного интеллекта. Первые AI-Native команды появятся в кол-центрах, службах поддержки и разработке», — заявил Меньшов.

Кроме того, для адаптации разработчиков к новой модели Сбер выпустил три образовательных курса, которые в дальнейшем станут доступны и сотрудникам сторонних организаций.

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