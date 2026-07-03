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Бизнес

Школьник из Москвы создал мультиагентную ИИ-систему оценки бизнес-идей

Московский школьник получил приглашение на стажировку в Сбер
Сбер

Победителем конкурса ИИ-агентов среди учеников десятых предпрофессиональных ИТ-классов стал Александр Аниканов из Москвы, который разработал мультиагентную систему оценки бизнес-идей, сообщает пресс-служба Сбера.

Школьник получил приглашение на летнюю стажировку в Сбер, в течение которой он продолжил развивать собственный ИИ-продукт при поддержке экспертов банка.

«Мой проект Evolver, мультиагентная система оценки бизнес-идей, — это пять последовательных запросов в нейросеть, которые позволяют оценить бизнес-идею с точки зрения финансов, продукта, стратегии развития и реалистичности реализации в целом. Самым сложным в его разработке было освоить систему, с которой до этого еще не имел опыта работы. Я изучал новые компоненты, инструменты и настройку нейросети», — рассказал школьник.

Он добавил, что в будущем планирует добавить в продукт системы метрик, анализа ответов и базу знаний.

Как отметили в Департаменте образования и науки города Москвы, конкурс стал одним из этапов образовательной программы «Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта», которую реализуют Правительство Москвы и школа цифровых технологий от Сбера «Школа 21» для десятиклассников предпрофессиональных ИТ-классов. Со старта проекта в 2026 году обучение прошли более 5 тыс. детей из 164 столичных школ. До конца года программа охватит более 10 тыс. учеников.

В рамках образовательной программы участники узнали о возможностях ИИ, основах промпт-инжиниринга и создания ИИ-агентов на базе нейросети ГигаЧат. По итогам программы школьники создали собственных ИИ-агентов и отправили свои проекты на конкурс, из которых жюри определили 10 финалистов.

В рамках конкурса 10 финалистов создавали новых ИИ-агентов по одному из предложенных направлений. Свои решения школьники представили членам жюри на очной питч-сессии в московском кампусе «Школы 21».

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