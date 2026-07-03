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Бизнес

Малому бизнесу стала доступна подписка на сервисы для автоматизации и управления процессами

Альфа-Банк представил подписку с сервисами для малого бизнеса
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк запустил подписку «Альфа-Про» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она объединяет сервисы для управления бизнесом, автоматизации административных задач и мониторинга операционных рисков, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для новых пользователей, как уточняется, предусмотрен бесплатный пробный период продолжительностью до двух месяцев.

Как отметили в банке, подписка объединяет инструменты, которые предприниматели обычно используют отдельно. В частности, ИИ-ассистенты «Нейроофис» для подготовки текстов, описаний товаров и шаблонов документов, сервис изменения данных в ФНС и проверки контрагентов и соискателей, а также инструменты анализа рынка и поиска партнеров.

Также в подписку вошли юридическая поддержка, сервис защиты товарного знака и отслеживания штрафов.

По словам директора малого и микробизнеса Альфа-Банка Дениса Осина, запуск подписки направлен на сокращение времени, которое предприниматели тратят на выполнение повседневных административных задач, и консолидацию необходимых сервисов в одном решении.

В банке сообщили, что подписка уже доступна для подключения клиентам Альфа-Банка.

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