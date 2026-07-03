В Сбере рассказали о высокой маржинальности в банковском секторе

В банковском секторе наблюдается высокая маржинальность, благодаря чему банки создают резервы, чтобы защититься от потенциальных кредитных рисков, заявил старший управляющий директор, руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в рамках Финансового конгресса Банка России.

Он добавил, что сейчас формируется рисковый потенциал в корпоративном кредитовании.

«Это условный сегмент «средний плюс». Он в гораздо меньшей степени может рассчитывать на государственную поддержку, менее ассоциирован с акционерами, которые могли бы ему помочь. Есть заемщики, у которых резерв финансовой способности обслуживать высокий долг уже скомпрометирован. В ситуации, когда ставки подскочили, они снова оказываются в зоне повышенного риска», — сказал он.

Матовников отметил, что в базовом сценарии происходит медленное созревание рисков.

Также он добавил, что политика Банка России уберегла финансовую систему от некоторых рисков в розничном кредитовании.

«Думаю, что в ближайшее время будет определенное вызревание ситуации в жилищном кредитовании не физических, а юридических лиц — в проектном финансировании в ряде регионов страны. Это не системная, но достаточно болезненная проблема, с которой банковской системе предстоит справиться», — сказал Матовников.