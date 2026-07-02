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Бизнес

Сбер назвал сервисы для всей семьи следующим этапом развития банкинга

Кирилл Царев: роль банка будет выходить за рамки привычных финуслуг
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Сервисы для всей семьи станут следующим этапом развития банкинга. Об этом заявил Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

Он напомнил, что финансовые сервисы долгое время развивались вокруг потребностей одного человека, включая расходы, накопления, вклады и кредиты.

«Но многие важные финансовые решения люди принимают вместе с близкими: покупают жильё, планируют образование детей, помогают родителям, копят на крупные цели», — уточнил он.

По его словам, семейные сервисы банка используют более 20 млн человек. При этом в банке считают, что к 2029 году их аудитория вырастет до 40 млн.

Также в Сбере отметили рост популярности совместных платежных счетов. Их число увеличилось на 73% за год. Кроме того, с ведением общего бюджета клиента банка в приложении «СберБанк Онлайн» помогают ИИ-агенты.

Царев подчеркнул, что цифровые технологии и искусственный интеллект делают комплексное управление семейными финансами доступным более широкому кругу клиентов. По его словам, ранее подобные возможности были доступны главным образом состоятельным семьям.

«В перспективе роль банка будет выходить за рамки привычных финансовых услуг. Он сможет сопровождать ключевые жизненные события семьи, помогая управлять общими финансами, достигать долгосрочных целей и получать меры государственной поддержки в наиболее удобном для человека формате», — сказал он.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что именно в этом заключается следующий этап развития финансовых сервисов.

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