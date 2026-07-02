В Сбере назвали производительность труда и GenAI ключевыми драйверами роста экономики РФ

Сбер: России нужно активнее инвестировать в производительность труда и технологии

Рост производительности труда, развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI), промышленная политика и увеличение инвестиций станут ключевыми факторами ускорения экономического развития России в новых макроэкономических условиях. Такое мнение высказал старший управляющий директор, руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков на сессии «Мировая экономика: еще один год шоков» Финансового конгресса Банка России.

По его словам, за последние пять лет макроэкономическая ситуация существенно изменилась: если ранее основным вызовом для экономической политики была стабилизация спроса, то теперь на первый план выходят вопросы развития предложения и промышленной политики.

«Прежние инструменты управления спросом, которые были хорошо отработаны, сегодня уже недостаточны. Необходимо глубже анализировать отраслевые связи, понимать, как экономические шоки распространяются по производственным цепочкам, и учитывать структуру экономики при принятии решений», — отметил Исаков.

Он подчеркнул, что использование Банком России динамических таблиц «затраты – выпуск» для моделирования экономики соответствует новым требованиям анализа, поскольку позволяет оценивать взаимосвязи между отраслями и последствия изменений в отдельных секторах для экономики в целом.

Кроме того, Исаков обратил внимание на изменение структуры российской экономики. По его словам, прежние модели, основанные на относительно стабильных соотношениях между добычей сырья, экспортом и внутренним потреблением, больше не отражают реальность. Сегодня быстрее меняются относительные цены, физические объемы производства и баланс между внутренним рынком и внешними поставками, что требует более гибких механизмов экономической политики.

Отдельно Исаков остановился на росте инвестиционной активности. По его мнению, текущий инвестиционный цикл нельзя объяснить только развитием искусственного интеллекта. Значительная часть капитальных вложений связана с процессами глобальной фрагментации экономики, в рамках которых государства создают собственные технологические, коммуникационные и навигационные системы, повышая устойчивость национальных экономик.

«Рецепт настоящего устойчивого роста — это повышение производительности труда, более эффективное перераспределение ресурсов и развитие технологий», — резюмировал Исаков.