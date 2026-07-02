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В Сбере подчеркнули важность реальной защиты при оформлении ипотеки

Кирилл Царев: полис страхования жизни должен быть щитом, а не формальностью
Сбер

Сбер впервые опубликовал статистику выплат российских страховых компаний ипотечным заемщикам банка. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев на Международном финансовом конгрессе.

По его словам, ипотека является финансовым обязательством человека в среднем на горизонте от 15 до 30 лет.

«Все это время заемщик и его семья должны чувствовать себя защищенными и осознавать, что в случае наступления непредвиденных ситуаций, они не останутся один на один с долгом по кредиту и не лишатся собственного жилья», — сказал он.

Царев подчеркнул, что полис страхования жизни должен действительно быть защитой на это время, а не формальностью при оформлении ипотеки.

«Сбер как лидер рынка ставит перед собой цель — в момент оформления ипотеки помогать людям выбирать страховую защиту, основываясь на надежности компании. Список, размещенный сегодня на сайте, решает именно такую задачу», — заявил первый зампред правления банка.

Из опубликованного рейтинга следует, что лидером страховых компаний по размеру выплат ипотечным заемщикам стал «Сбербанк страхование жизни», процент выплат которого достиг 86%. Далее следуют «Согаз» (54%), «РЕСО-Гарантия» (52%), «Росгосстрах» (48%) и «Абсолют страхование» (46%). При этом отмечается, что средний процент выплат по таким полисам по всему рынку составил 38%.

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