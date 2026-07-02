Инвестиции в ИИ назвали стратегическим приоритетом для сохранения конкурентоспособности

Ведяхин: регулирование оказывает влияние на инвестиции в ИИ в банковской отрасли

Инвестиции в ИИ – это стратегический приоритет для сохранения конкурентоспособности в мировом масштабе, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Он отметил, что объем вложений в ИИ существенно больше потенциальной стоимости экосистемы.

«На эти инвестиции в банковской отрасли тоже оказывает влияние регулирование: важно, например, исключить вложения в генеративный ИИ из риск-чувствительного лимита, определяемого ЦБ, или предусмотреть льготы, аналогичные учету нематериальных активов по объектам критической IT-инфраструктуры», — сказал Ведяхин.

Он напомнил, что, по стандартам ЦБ, все банки должны отвлекаться на потенциальные потери от операционного риска значимо больше, чем размер этих возможных потерь.

«По нашим расчетам, для Сбера это приводит к фактическому вычету из капитала 212 млрд руб. Другой пример – рост надбавок к системно значимым кредитным организациям (СЗКО). Согласно уже принятому ЦБ плану, ее будут поэтапно повышать с нынешних 0,25% до 1% к 2028 году», — сказал он.

По словам Ведяхина, крупные банки окажутся в неравном положении по сравнению с конкурентами.

«Без пересмотра подходов к регулированию банковской сферы невозможно обеспечить достаточный уровень инвестиций в развитие российских моделей ИИ», — заключил Ведяхин.