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На Кубани ввели особые правила работы АЗС на фоне проблем с бензином

В Краснодарском крае начали действовать новые правила работы АЗС
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Краснодарском крае введен новый порядок работы АЗС. Об этом сообщил местный оперативный штаб в мессенджере Макс со ссылкой на рекомендации от рабочей группы при главе региона Вениамине Кондратьеве.

Теперь с 03:00 до 06:00 заправки будут обслуживать только технику экстренных и коммунальных служб, а также спецтранспорт. Владельцам АЗС рекомендовано снять все ограничения на заправку рейсовых автобусов и мусоровозов.

К дежурству на автозаправочных станциях привлекут казаков и добровольцев, которым поручат контролировать дисциплину и оптимизировать транспортные потоки у колонок. Пилотные проекты с участием добровольцев уже запущены в Анапе и Крымском районе, где нагрузка на топливную инфраструктуру наиболее высокая, добавили в оперштабе.

Всем компаниям и учреждениям, включая государственные и муниципальные, предписано по максимуму сократить потребление топлива, оптимизировав его расход.

Рассматривается еще и возможность установления полного запрета на розлив топлива в канистры и другие переносные емкости на всех АЗС края, чтобы пресечь спекуляции и гарантировать приоритетное обслуживание водителей. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем внеочередном заседании рабочей группы при губернаторе.

Ранее очередь на АЗС перекрыла федеральную трассу под Краснодаром.

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