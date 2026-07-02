Россиян предупредили о фейковых объявлениях на рынке недвижимости

Около 2% объявлений на рынке недвижимости остаются фейковыми, при этом сами схемы обмана становятся сложнее и лучше маскируются. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту «ЦИАН» Дарина Осмоловская.

«За последние два-три года доля фейковых объявлений существенно не изменилась, но характер угрозы стал другим. Простые фейки постепенно сменяются многоэтапными схемами, которые сложнее распознать пользователю. Фейки стали сложнее, лучше замаскированы и менее очевидны. На фоне усиления систем безопасности недобросовестные сценарии тоже эволюционируют. Чаще всего такие объявления создаются для сбора заявок, мошенничества с предоплатами, имитации предложения от собственника, фишинга или влияния на ценовые ожидания на рынке», — отметила Осмоловская.

По ее словам, наиболее уязвимыми оказываются пользователи, которые срочно ищут жилье, сильно ориентируются на цену и меньше проверяют источник информации.

Повышенная концентрация фейков характерна для крупных городов и регионов с высоким спросом. В первую очередь это Москва, Санкт-Петербург и курортные направления — там выше конкуренция, больше дистанционных сделок и сильнее влияние сезонного спроса, уточнила Осмоловская.

Для борьбы с фейками крупные платформы используют модерацию, ML-модели, анализ ценовых и поведенческих аномалий, проверку объекта по адресу и характеристикам, поиск дубликатов, пользовательские сигналы и репутационные данные.

«Полностью исключить фейковые объявления невозможно. Реалистичная цель — постоянно подавлять угрозу через развитие систем безопасности», — подчеркнула эксперт.

Осмоловская добавила, что пользователям стоит внимательнее относиться к объявлениям с заметно заниженной ценой, не переходить по сторонним ссылкам, не переводить деньги вне платформы и выбирать проверенных продавцов или арендодателей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о новых мерах защиты покупателей недвижимости.