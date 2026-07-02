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Общество

В Госдуму внесли законопроект о новых мерах защиты покупателей недвижимости

В Госдуму поступил законопроект о нотариальном заверении сделок с недвижимостью
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

На рассмотрение в Государственную думу поступил законопроект об обязательном нотариальном заверении всех сделок купли-продажи недвижимости между физическими лицами. Текст документа опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности российского парламента.

Инициатива была проработана Московской областной думой. Она предусматривает внесение поправок в три законодательных акта — вторую часть Гражданского кодекса, закон о госрегистрации недвижимости и основы нотариального законодательства.

В документе предлагается сделать обязательным нотариальное удостоверение всех договоров о продаже объектов недвижимости между гражданами, кроме некоторых видов сделок с долями в праве общей собственности. При невыполнении этого требования договор будет считаться недействительным.

Авторы инициативы также предложили зафиксировать размер оплаты нотариальных услуг по заверению договоров о продаже недвижимости в зависимости от суммы сделки: до 1 млн рублей включительно — 3 тысячи рублей + 0,4%, от 1 до 10 млн рублей —7 тысяч рублей + 0,2% от суммы сверх 1 млн рублей, дороже 10 млн рублей — 25 тысяч рублей + 0,1% от суммы сверх 10 млн рублей.

«В случае отчуждения жилых помещений (квартир, комнат, жилых домов) и земельных участков, занятых жилыми домами, — не более 100 000 рублей», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к документу указано, что он направлен на повышение уровня защиты имущественных прав россиян, законности и прозрачности сделок с недвижимостью, сокращения числа незаконных действий в этой сфере и судебных тяжб. Авторы законопроекта напомнили, что нотариальное заверение являлось обязательным условием покупки недвижимости в России до 1998 года.

Ранее юрист объяснила механизм оспаривания сделок по «схеме Долиной».

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