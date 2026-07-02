В Сбере назвали рейтинг страховщиков одной из мер по повышению прозрачности рынка

Публикация рейтинга страховых компаний, основанного на объемах их выплат по полисам ипотечного страхования жизни, — это одна из мер по повышению прозрачности рынка ипотечного страхования, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» «Сбера» Руслан Вестеровский в рамках Финансового конгресса Банка России.

«Это даст возможность заемщикам более осознанно подходить к вопросу выбора страховой компании при покупке полиса страхования жизни. Такой подход позволит в целом изменить восприятие страхования жизни как одного из требований банка-заемщика», — сказал Вестеровский.

Он добавил, что на рынке страхования есть несколько проблем, которые обесценивают суть страхования.

«Ключевая из них состоит в том, что люди выбирают полис по его стоимости. То есть он воспринимается не как инструмент финансовой защиты семьи, а как способ снизить ипотечную ставку», — отметил Вестеровский.

По его словам, чтобы повысить ценность страхования жизни для людей, нужно изменить подходы в страховании.

«Например, родственники могут даже не знать, что заемщик был застрахован — страховая компания должна сама максимально оперативно и проактивно собрать необходимые документы и произвести выплату», — рассказал Вестеровский.

Он подчеркнул, что публичная статистика должна мотивировать страховщиков улучшать клиентский сервис при урегулировании убытков.

Напомним, ранее Сбер впервые обнародовал список страховых компаний с реальными выплатами по ипотеке.