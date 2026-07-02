Адвокат объяснила, когда неуплата алиментов грозит лишением родительских прав

Неуплата алиментов может стать основанием для лишения родительских прав, но только если уклонение от содержания ребенка носит злостный характер. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат, медиатор Маргарита Янгуразова.

По ее словам, сам факт задолженности по алиментам не всегда автоматически ведет к лишению родительских прав. Суд оценивает, по чьей вине образовался долг и действительно ли родитель сознательно уклонялся от выплат.

«Злостный характер поведения может подтверждаться задолженностью по алиментам, сокрытием реального дохода, розыском плательщика из-за сокрытия места нахождения, а также привлечением к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. Сначала неплательщика могут привлечь к административной ответственности. Если после этого человек продолжает не платить алименты, уже может наступить уголовная ответственность. Поэтому сразу привлечь родителя к уголовной ответственности за первую неуплату алиментов нельзя», — пояснила Янгуразова.

По ее словам, на практике встречаются и спорные ситуации: например, родители могли долго договариваться о выплатах наличными или переводами на карту без официального оформления. Затем из-за конфликта один из родителей обращается в суд или к приставам, не указывая, что деньги фактически получал, уточнила адвокат.

«В таких случаях отец ребенка может узнать о задолженности или привлечении к ответственности уже от пристава, особенно если живет не по месту регистрации или стороны находятся в разных регионах», — рассказала Янгуразова.

Адвокат посоветовала фиксировать все выплаты документально: сохранять чеки, банковские переводы с назначением платежа и переписку о договоренностях. Это поможет доказать, что родитель участвовал в содержании ребенка и не уклонялся от обязанностей, заключила адвокат.

Ранее ЛДПР предложила платить алименты за счет государства с последующим взысканием.