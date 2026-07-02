В Госдуме предупредили о скрытых расходах при покупке квартиры

При покупке квартиры граждане нередко ориентируются на цену, указанную в объявлении, или на размер ежемесячного платежа по ипотеке. Но для семьи важно понимать не только стоимость самой квартиры, а полную финансовую нагрузку, которая возникнет после сделки. В совокупности скрытые и сопутствующие расходы при покупке квартиры могут составлять от 10 до 30% и более от ее стоимости, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Для семейного бюджета это уже не мелкие дополнительные траты, а серьезная сумма, которую нужно учитывать заранее. За последние годы стоимость жилья заметно выросла. Во многих крупных городах покупка квартиры требует от семьи мобилизации практически всех накоплений, оформления ипотеки на длительный срок и серьезных ежемесячных обязательств. Поэтому любые дополнительные расходы после сделки становятся особенно чувствительными для семейного бюджета», — отметил Аксененко.

По его словам, наиболее распространенная ситуация связана с новостройками: формально человек покупает квартиру по одной цене, но после получения ключей выясняется, что необходимы ремонт, мебель, бытовая техника, освещение, обустройство кухни и санузлов. В результате расходы могут увеличиться на сотни тысяч или даже миллионы рублей по сравнению с первоначальными расчетами, предупредил депутат.

На вторичном рынке свои особенности. Здесь покупатели часто сталкиваются с необходимостью ремонта инженерных коммуникаций, замены сантехники, электропроводки, окон или других элементов, износ которых не всегда можно объективно оценить во время просмотра квартиры, подчеркнул парламентарий.

Отдельная статья расходов — содержание жилья. Коммунальные платежи, взносы на капитальный ремонт, обслуживание общего имущества дома, расходы на содержание паркинга или дополнительных сервисов в современных жилых комплексах нередко оказываются выше, чем ожидают покупатели, сказал Аксененко.

Кроме того, многие семьи при расчете бюджета ориентируются только на стоимость квартиры и размер ипотечного платежа. При этом существуют расходы на страхование, оценку недвижимости, оформление документов и другие обязательные сопутствующие платежи, констатировал Аксененко.

«Отдельная ответственность лежит и на профессиональных участниках рынка. Покупателю должны честно и понятно объяснять, что входит в стоимость, какие платежи будут обязательными, а какие — дополнительными. Чем прозрачнее эта информация на этапе выбора квартиры, тем меньше риск, что после сделки человек столкнется с нагрузкой, которую изначально не рассчитывал», — отметил Аксененко.

По его словам, главный принцип здесь простой: гражданин должен понимать реальную стоимость владения жильем, а не только цену квадратного метра. Тогда покупка квартиры будет осознанным решением, а не источником финансовых проблем для семьи, заключил депутат.

Ранее россиянам объяснили, как не потерять квартиру при покупке жилья с маткапиталом.