Еврокомиссия пообещала открыть рынок для 80% армянских товаров

ЕК пообещала Армении €38 млн и открытие рынка для 80% армянских товаров

Еврокомиссия (ЕК) пообещала Армении €38 млн помощи и открытие европейского рынка для 80% армянских товаров. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване, ее слова приводит ТАСС.

«Мы предоставим €18 млн на поддержку экспорта Армении. Еще €20 млн будет направлено на поддержку «сообществ, живущих в приграничных районах», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия видит «экономическое давление России», с которым Евросоюз «всегда борется, когда оно направлено на партнеров, выбравших ЕС».

2 июля Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Армению. У нее запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По данным издание Politico, целью визита фон дер Ляйен в Армению является демонстрация поддержки проевропейского правительства. Как заявил один из чиновников Евросоюза, республика находится под сильным давлением со стороны России, и визит станет сигналом поддержки, дополняющим уже оказанную конкретную помощь.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит €200 млн на проекты на Южном Кавказе.