Стало известно, когда в России начнет действовать закон о рынке криптовалют

Зампред ЦБ Чистюхин: закон о рынке криптовалют в РФ вступит в силу 1 сентября

Дата начала действия закона о регулировании криптовалютного рынка сдвинута на 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина на полях Финансового конгресса Банка России.

Изначально предполагалось, что внесенный правительством РФ законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который сформирует юридическую базу для легального оборота криптовалют, вступит в силу уже с 1 июля.

«Новая дата ... — 1 сентября 2026 года», — сказал Чистюхин, комментируя сдвиг сроков.

При этом окончание переходного периода, в течение которого к участникам криптовалютного рынка не будут применять предусмотренные законом меры наказания, не сдвигается — оно, как и раньше, запланировано на 1 июля 2027 года.

До этого времени участникам отрасли предстоит оформить необходимые бумаги для зачисления в реестр, обзавестись свежими лицензиями и перенастроить внутренние бизнес-процессы, чтобы выйти на операционный режим ориентировочно в конце текущего или начале будущего года.

С 1 июля 2027 года, как уточнил замглавы ЦБ, предполагается введение мер уголовного и административного характера в отношении нарушителей закона. По словам Чистюхина, криптовалютное регулирование позволит игрокам российского рынка создать собственные криптовалюты.

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