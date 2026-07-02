Спрогнозирована доля россиян без накоплений по итогам года

По итогам 2026 года в группе «фаталистов» без накоплений могут остаться около 24% россиян, что эквивалентно примерно 34 млн человек. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестор Владимир Виноградов.

«Этот показатель уже близок к естественному пределу: дальнейшее снижение доли маловероятно без резкого роста доходов или масштабных социальных программ, так как в эту категорию попадают люди с объективно низкими возможностями для сбережений. Доля россиян без накоплений снизилась за год на 11 процентных пунктов (с 35 до 24%) не от хорошей жизни. Главным драйвером стал страх перед неопределенностью и кризисом, который заставил людей затянуть пояса и стать осторожнее в потреблении. На руку сыграла и финансовая грамотность, а также высокие ставки по вкладам, сделавшие сбережения чуть более осмысленным занятием, чем пару лет назад», — отметил Виноградов.



По его мнению, во второй половине 2026 года на готовность россиян делать сбережения будет сильнее всего влиять уровень реальных доходов и инфляция: если зарплаты продолжат отставать от ценников в магазинах, а инфляция не сдаст позиции, никакие высокие ставки по вкладам не заставят людей откладывать. Также критически важными останутся долговая нагрузка и доверие к банкам, которое выросло до 80%, но все еще может пошатнуться, добавил инвестор.



По его словам, чаще всего без накоплений остаются люди с низкими доходами (до 50 тыс. рублей), заемщики с высокой долговой нагрузкой и семьи с детьми, где каждая копейка расписана на год вперед. В этой же лодке — значительная часть молодежи (18–24 года), которая пока больше ориентирована на потребление, и граждане предпенсионного возраста, чьи доходы не позволяют делать сбережения, сказал эксперт. Жители малых городов также традиционно отстают по сберегательной активности из-за ограниченного доступа к финансовым сервисам, добавил инвестор.



«Превысить порог в 50% граждан, делающих сбережения, вполне реально. Для этого нужно, чтобы инфляция замедлилась до целевых 4–5%, а доходы населения начали расти быстрее цен хотя бы на пару процентов. Если же экономика продолжит стагнировать, а рынок труда — сжиматься, чуда не произойдет и мы застрянем на текущих значениях», — заключил Виноградов.

По данным НИФИ Минфина и НАФИ, индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян вырос до 55 пунктов. Доля россиян без накоплений снизилась до 24%. Доля россиян, которые откладывают деньги, выросла до 48%.

Ранее россиян предупредили о долгом периоде крепкого рубля и дорогих кредитов.