Международный арбитраж обязал Украину выплатить $71 млн структурам «Русала»

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) обязал Украину выплатить голландским структурам «Русала» $71 млн и проценты за национализацию акций Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). Об этом сообщает Global Arbitration Review.

В решении говорится, что в 2006 году структуры «Русала» приобрели 68% акций комбината. Однако в марте 2015 года Верховный суд Украины национализировал этот пакет, признав сделку недействительной. Инвесторы обжаловали решение в Европейском Суде по правам человека, а затем инициировали арбитраж в ICSID, требуя более $1,1 млрд компенсации. Истцы утверждали, что Украина не обеспечила для комбината специальные тарифные условия на электроэнергию, из-за чего завод стал убыточным. Однако трибунал согласился с позицией Киева, что к 2011-2012 годам предприятие уже потеряло рыночную стоимость, указано в документе.

Арбитры также признали неправомерным изъятие актива государством. В качестве компенсации трибунал взыскал с Украины сумму, уплаченную инвесторами за пакет акций в 2006 году, а также проценты.

«Ответчик должен выплатить истцам $71 млн долларов в качестве компенсации ущерба», — говорится в решении центра.

Требования возместить последующие капитальные вложения в размере $148,1 млн были отклонены.

Ранее Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму.