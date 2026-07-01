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«Это мнение водителей»: в сервисе мониторинга бензина ответили на претензию Минэнерго

«ГдеБЕНЗ»: картой очередей на АЗС пользуются более 1 млн россиян ежедневно
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Минэнерго предостерегли россиян от использования сервисов с информацией о наличии топлива на АЗС — они «манипулируют данными». Основатель крупной площадки «ГдеБЕНЗ» Евгений Чудов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что информация на интерактивной карте — мнение российских водителей. Активность ботов и накрутки подавляются внутренней системой безопасности, подчеркнул он.

«Важно подчеркнуть: сервис не подтверждает и не опровергает эти отметки [о состоянии топлива на АЗС] — это личные наблюдения самих водителей, и окончательное решение всегда остается за человеком. Мы не являемся официальным источником информации и не претендуем на это. Это мнения водителей, а не гарантированные данные. При этом мы следим за тем, чтобы отметки оставляли реальные люди, а не автоматика: работает многоуровневая защита от накруток, ботов и организованных вбросов. В последние дни сервис столкнулся с координированными попытками вброса ложных меток, в том числе из-за рубежа — когда людей призывали массово «отмечать отсутствие бензина там, где он есть, и наоборот». Такие искусственные манипуляции мы выявляем и убираем, чтобы площадка отражала мнения настоящих водителей, а не результат чужих информационных атак», — сообщил основатель сервиса.

Более 1 миллиона россиян ежедневно используют сервис, заявил Чудов. Власти не обращались с требованием отключить сайт, добавил он.

«Мы также развиваем сервис в сторону большей ответственности: работаем над приложением с авторизацией, чтобы отметки оставляли проверенные пользователи и сервис был ориентирован на реальных российских водителей. Кроме того, мы консультируемся со специалистами по информационной безопасности, чтобы усилить защиту сервиса от манипуляций и вбросов и обеспечить стабильную работу площадки. Официальных обращений или требований отключить сервис в наш адрес не поступало. Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с профильными органами и готовы принять помощь специалистов по безопасности — чтобы сервис оставался полезным для людей и защищенным от внешних манипуляций. Сервисом пользуется более миллиона водителей ежедневно, и эта цифра растет с каждым днём — это отражает реальную потребность людей делиться наблюдениями и ориентироваться в ситуации», — заключил основатель сервиса «ГдеБЕНЗ».

Ранее «Лаборатория Касперского» выявила хакерское Android-приложение под видом сервиса для поиска топлива

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