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В Госдуме спрогнозировали повышенные ставки по жилищным вкладам

Депутат Аксаков: банки будут предлагать повышенные ставки по жилищным вкладам
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Банки будут предлагать повышенные ставки по жилищным вкладам, поскольку они предусматривают долгосрочное размещение средств. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Банки заинтересованы в таких вкладах <...> и, естественно, они будут предлагать и варианты более выгодного ипотечного кредитования. Очевидно, в условия, которые по этому вкладу будут предлагаться, банки будут «зашивать» предложения, связанные с более льготным ипотечным кредитом», — отметил парламентарий.

При этом, по его словам, вкладчик сможет использовать накопленные средства для оплаты ипотечного кредита не только в банке, где открыт вклад, но и в другой кредитной организации.

1 июля стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, вводящий в России новый вид банковских вкладов — жилищные сбережения.

Заключать соответствующие договоры с кредитными организациями граждане смогут с 1 января 2027 года. Документ предусматривает появление договоров жилищных сбережений, которые позволят накапливать средства для покупки жилья, строительства индивидуального жилого дома или участия в долевом строительстве.

Кроме того, банк сможет предоставить владельцу такого вклада кредит на улучшение жилищных условий, если он будет соответствовать требованиям финансовой организации.

Ранее россиянам назвали самый выгодный срок банковского вклада.

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