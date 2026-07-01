Греф назвал разрыв в производительности предприятий проблемой экономики России

Греф: за последние 10 лет отраслевые лидеры опередили отстающих в пять раз

За последние 10 лет отраслевые лидеры российской экономики опередили отстающих в пять раз. Об этом президент, председатель правления Сбера Герман Греф рассказал на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Он подчеркнул что такой показатель значительно выше, чем в развитых странах или в Китае.

Греф представил результаты исследования производительности труда. Материал, ставший первым в стране по уровню детализации, подготовил ЦМИ Сбера. По его словам, любая отрасль состоит из очень разных компаний, а объединяет их зачастую только общий код ОКВЭД.

В пример Глава Сбера привел сельское хозяйство, которое включает в себя как крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, так и отдельных дачников. По его мнению, изучать «среднюю температуру» в отрасли оказалось бессмысленно, поскольку нужно смотреть на конкретные предприятия.

«Мы проанализировали производительность труда на отдельных предприятиях, а не по отраслям. Исследование показало, что внутри любой отрасли есть и конкурентоспособные компании, и так называемый хвост распределения. Причем разница между лидерами и отстающими достигает пяти раз. Это значительно выше, чем в развитых экономиках или в Китае, где максимальный разрыв — три раза», — сказал Греф.

Президент банка выделил три основные причины возникновения такой ситуации. Первая — хроническое недоинвестирование, прежде всего в технологии. Вторая — огромный разрыв в качестве управления в компаниях. Третья — высокие барьеры для перетока труда и капитала.

При этом он привел расчеты, согласно которым доведение хотя бы 50% компаний до уровня 10% лучших по производительности дало бы дополнительный прирост ВВП на 2–3% в год

«Внедрение технологий может повысить производительность труда на 11–22% в зависимости от конкретной компании. Если совместить генеративный и физический искусственный интеллект (роботов), потенциал роста производительности еще выше — 21–33%. Вопрос в том, как эти факторы системно задействовать на уровне отраслей и какие у правительства есть рычаги», — подчеркнул Греф.