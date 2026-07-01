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Бизнес

Экономист оценил идею сделать жилье главным направлением маткапитала

Экономист Кутьин: маткапитал только на жилье подойдет не всем семьям
Shutterstock

Предложение сделать улучшение жилищных условий основным направлением использования материнского капитала может помочь семьям, планирующим покупку жилья, но одновременно ограничит возможности тех, кто рассчитывал потратить средства на образование детей или текущие расходы. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Минтруд предложил сделать улучшение жилищных условий приоритетным направлением использования маткапитала.

«Сегодня материнский капитал можно направить на несколько целей, включая покупку жилья, образование детей, ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, формирование пенсионных накоплений и социальную адаптацию детей с инвалидностью. Если приоритет будет отдан исключительно улучшению жилищных условий, выиграют семьи, которые планируют приобрести или построить жилье. Такая покупка — долгосрочная инвестиция, повышающая качество жизни семьи. Вместе с тем инициатива может оказаться менее выгодной для других категорий семей», — отметил Кутьин.

По его словам, в последние годы россияне все чаще используют материнский капитал для оплаты образования детей: если в 2024 году на эти цели приходилось 28% распоряжений средствами, то в 2025 году — уже 34%.

Кроме того, ограничения могут затронуть семьи с невысокими доходами, которые получают ежемесячные выплаты из средств маткапитала, а также родителей детей с инвалидностью и тех, кто направляет средства на формирование пенсионных накоплений, считает экономист.

«Для моей семьи именно образование детей стало основной целью использования материнского капитала, поскольку это одна из самых существенных статей семейных расходов, которую невозможно полностью покрыть социальными выплатами», — рассказал Кутьин.

По мнению эксперта, при обсуждении изменений важно учитывать, что у разных семей разные жизненные ситуации, поэтому сохранение нескольких вариантов использования материнского капитала позволяет сделать эту меру поддержки более гибкой.

Ранее в Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной.

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