Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Набиуллина поделилась рецептом устойчивого роста экономики России

Набиуллина: для роста экономики РФ надо повысить производительность труда
Владимир Федоренко/РИА Новости

Устойчивый экономический рост в России требует повышения производительности труда и умеренных ставок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Расшифровка с мероприятия опубликована на сайте Центробанка.

Набиуллина констатировала, что производительность труда в стране пока растет недостаточно, тогда как экономика уже достигла полной занятости ресурсов.

«Главное, что может повысить устойчивые темпы экономического роста — это, конечно, повышение производительности труда», — заявила глава ЦБ РФ.

По ее словам, реализуемая регулятором денежно-кредитная политика должна создавать условия для ценовой стабильности и умеренных ставок, а также поддерживать усилия по повышению производительности труда.

Резкое и значительное снижение ключевой ставки, которое приведет к удешевлению кредитных заимствований, Набиуллина назвала популизмом, неспособным положительно повлиять на экономику.

«Раздадим дешевые деньги, чтобы у вас был устойчивый экономический рост — это нереально, это такой популизм», — заключила глава Банка России.

На сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ было принято решение понизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. По словам Набиуллиной, после этого пространство для дальнейшего ее снижения сократилось. Российская валюта отреагировала на действия ЦБ очередным укреплением.

Ранее Набиуллина ответила на вопрос о своем долгом отсутствии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!