Набиуллина поделилась рецептом устойчивого роста экономики России

Набиуллина: для роста экономики РФ надо повысить производительность труда

Устойчивый экономический рост в России требует повышения производительности труда и умеренных ставок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Расшифровка с мероприятия опубликована на сайте Центробанка.

Набиуллина констатировала, что производительность труда в стране пока растет недостаточно, тогда как экономика уже достигла полной занятости ресурсов.

«Главное, что может повысить устойчивые темпы экономического роста — это, конечно, повышение производительности труда», — заявила глава ЦБ РФ.

По ее словам, реализуемая регулятором денежно-кредитная политика должна создавать условия для ценовой стабильности и умеренных ставок, а также поддерживать усилия по повышению производительности труда.

Резкое и значительное снижение ключевой ставки, которое приведет к удешевлению кредитных заимствований, Набиуллина назвала популизмом, неспособным положительно повлиять на экономику.

«Раздадим дешевые деньги, чтобы у вас был устойчивый экономический рост — это нереально, это такой популизм», — заключила глава Банка России.

На сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ было принято решение понизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. По словам Набиуллиной, после этого пространство для дальнейшего ее снижения сократилось. Российская валюта отреагировала на действия ЦБ очередным укреплением.

Ранее Набиуллина ответила на вопрос о своем долгом отсутствии.