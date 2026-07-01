Россиянам рассказали, хватит ли пенсии на привычный уровень жизни

При выходе на пенсию могут возникнуть дополнительные траты, которые часто недооцениваются. Чаще всего речь идет о повышенных расходах на здоровье (лекарства, обследования, специализированная помощь), досуг (хобби, путешествия, образование), а также помощь детям и внукам, заявил «Газете.Ru» председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай. Он рекомендовал россиянам позаботиться о пенсии заранее.

«Многие также забывают о возможных инфляционных рисках, которые «съедают» часть покупательной способности денег. Узнать, насколько комфортным будет уровень вашей жизни после завершения карьеры, можно уже сейчас. Ключевое понятие здесь — это коэффициент замещения или соотношение средней пенсии к средней заработной плате. В международной практике считается, что для сохранения привычного уровня жизни пенсия должна составлять не менее 70–80% от вашего последнего ежемесячного дохода», — отметил Недбай.

По его словам, коэффициент замещения в России на начало 2026 года находился на уровне около 27%. Для тех граждан, кто заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), суммарный коэффициент замещения с учетом выплат от НПФ может достигать 32%, сказал Недбай. Тем не менее этот показатель ниже рекомендуемого Международной организацией труда (МОТ) — минимум 40%, подчеркнул эксперт.

По его словам, в опросах люди говорят, что хотели бы получать на пенсии порядка 53 тыс. рублей. Страховая пенсия сейчас составляет чуть больше 27 тыс. рублей, напомнил Недбай. Те, кто уже сейчас выходит на пенсию, получая выплаты от НПФ в рамках программ по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), добавляют каждый месяц к своему доходу примерно по 6–7 тыс. рублей, сказал эксперт.

Он добавил, что еще одним вариантом формирования дополнительного капитала на будущее является участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС), запущенной в 2024 году. ПДС — это не пенсионный продукт в чистом виде, с помощью него можно копить на разные цели: покупку жилья, образование, путешествия, дополнительный доход на период после завершения трудовой деятельности, подчеркнул Недбай.

Он привел пример. Предположим, женщина с доходом около 100 тыс. рублей в месяц в 40 лет открывает ПДС и в течение 15 лет откладывает по 6 тыс. рублей в месяц. В итоге в 55 лет она будет иметь капитал в размере порядка 3,6 млн рублей. Личные взносы и софинансирование от государства 1,4 млн рублей = 1,08 млн рублей личных взносов за пятнадцать лет участия в программе + 360 тыс. рублей софинансирование от государства за первые десять лет. И на все эти средства будет начислен дополнительный инвестиционный доход — около 2 млн рублей (при прогнозной доходности 10% годовых). Доходность ПДС в среднем за 2024–2025 год уже составила около 20%. Дополнительно за свои личные взносы при налоговой ставке 13% эта женщина сможет получить налоговый вычет в размере 140,4 тыс. рублей за все 15 лет участия, сказал Недбай.

«Чтобы пенсии хватало на все, необходимо заранее позаботиться о своем финансовом будущем. Государственная пенсия обеспечивает базовый уровень. А привычка самостоятельно регулярно откладывать небольшие и посильные суммы, в том числе используя продукты НПФ и ПДС, позволит большему количеству граждан иметь более высокий доход в период после завершения карьеры. Дальнейшее развитие в том числе корпоративных пенсионных программ, будет способствовать росту финансового благополучия граждан и получению большего количества людей дополнительной пенсии», — отметил Недбай.

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