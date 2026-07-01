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В Сочи резко подешевели квартиры

Риелтор Быков: скидки на вторичные квартиры в Сочи достигли 12% этим летом
Julia Shauerman/Shutterstock/FOTODOM

Реальные цены продажи вторичных квартир в Сочи снизились на 12–15%. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков.

«Несмотря на то что средняя стоимость квадратного метра по предложению за год продемонстрировала хоть и слабый, но рост в 1–2%, фактически объекты распродаются дешевле, чем прошлым летом. Цены очень длительный период балансировали между ожиданиями продавцов и ограниченным спросом, и пару месяцев назад дисконт начал расти, а в июне достиг пиковых значений. Фактически квартиры сейчас продаются с дисконтом 12–15% от цены прошлого года», — отметил Быков.

По его словам, с одной стороны, причина такой динамики в слабом туристическом сезоне в этом году, из-за чего часть тех, кто приобретал квартиру в ипотеку и планировал выплачивать ее за счет сдачи в аренду, просто не тянули платежи и сейчас срочно продавали свои объекты с дисконтом. С другой стороны, по части квартир, которые приобретались на первичном рынке через рассрочки и минимальные платежи до ввода дома в эксплуатацию, сейчас подошел период крупных выплат, добавил Быков.

«Были же акции у застройщиков, когда ежемесячные платежи составляли символический 1 рубль до ввода дома в эксплуатацию, а после они в зависимости от цены объекта могли вырасти до 100–150 тыс. рублей в месяц. Под такие акции некоторые покупали по две-три квартиры, рассчитывая их продать до сдачи дома, но ограниченный спрос помешал их планам. В итоге такие квартиры сейчас продают с очень хорошим дисконтом», — пояснил Быков.

По его словам, аналогичная ситуация отмечается и на первичном рынке жилья, где часть застройщиков в июне начали давать скидки на уровне 15–20% от цен апреля и мая текущего года.

Быков подчеркнул, что цены стали более гибкими: если в начале года цена квадратного метра на первичном рынке была на уровне 300–310 тыс. рублей, то сейчас путем переговоров с застройщиками ее можно опустить до 260–270 тыс. рублей.

По мнению риелтора, такая ситуация с распродажами на рынке недвижимости в Сочи не будет затяжной и после того, как реализуются те квартиры, где собственники вынуждены продавать, цены вновь начнут расти.

«Это как на бирже, когда после активного роста идет период охлаждения, а затем начинается новый этап. При этом наиболее выгодные покупки происходят именно тогда, когда рынок дает просадку. Возможности для нового строительства в Сочи, ввиду его географических особенностей, очень ограничены, а перспективы развития курорта велики, поэтому в долгосрочной перспективе цены на качественную недвижимость продолжат расти», — подытожил Быков.

Ранее россиянам назвали условие, при котором квартиры подешевеют на 10%.

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