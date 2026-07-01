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Названы летние неисправности, на которых водители чаще всего теряют деньги

Автоэксперт Ерицян: перегрев двигателя машины грозит дорогостоящим ремонтом
Dmytrenko Vlad/Shutterstock

Проблемы с двигателем и системой охлаждения автомобиля приводят к наиболее дорогостоящему ремонту. Многие водители недооценивают опасность перегрева и продолжают движение даже при первых признаках повышения температуры двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

«В результате незначительная неисправность может привести к серьезному ремонту силового агрегата. Подобные случаи особенно часто происходят в жаркую погоду, когда нагрузка на систему охлаждения существенно возрастает. Высокая температура воздуха и длительные поездки создают дополнительные нагрузки на основные узлы автомобиля. Если проблема уже существует, летняя эксплуатация ускоряет ее развитие. Например, небольшой дефект в системе охлаждения или изношенный подшипник могут долго не доставлять серьезных неудобств в городе. Однако во время поездки по трассе такие неисправности способны привести к дорогостоящему ремонту и незапланированным расходам», — отметил Ерицян.

По его словам, в числе наиболее распространенных случаев можно выделить вибрации, посторонние шумы, утечки технических жидкостей и нестабильную работу кондиционера, но многие воспринимают эти симптомы как незначительные неудобства и откладывают визит в сервис. В то же время подобные признаки часто являются ранними сигналами неисправностей, сказал Ерицян. Чем раньше проводится диагностика, тем ниже вероятность серьезной поломки и связанных с ней финансовых потерь, подчеркнул эксперт.

По его словам, наиболее эффективный способ снизить затраты — соблюдать регламент технического обслуживания автомобиля и не откладывать устранение даже небольших неисправностей. Перед сезоном отпусков особенно важно проверить систему охлаждения, состояние шин, аккумулятора и тормозной системы, предупредил Ерицян. Кроме того, следует внимательно относиться к любым изменениям в работе автомобиля, добавил эксперт. Практика показывает, что профилактические расходы практически всегда оказываются значительно ниже стоимости ремонта после серьезной поломки, произошедшей в дороге или в условиях повышенной летней нагрузки, заключил Ерицян.

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