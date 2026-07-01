Эксперт оценила идею поднять лимит дохода для самозанятых до 5 млн рублей

Повышение годового лимита дохода для самозанятых с 2,4 млн до 5 млн рублей может поддержать тех, кто работает на себя, и способствовать дальнейшему выходу доходов из тени. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

Ранее депутаты партии «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым предложили увеличить лимит дохода для самозанятых до 5 млн рублей в год.

«За время действия налога на профессиональный доход число самозанятых постоянно растет. Только за последние три года их количество ежегодно увеличивалось в среднем примерно на 30%. Этот режим в первую очередь легализует теневой сектор экономики. Естественно, нужна индексация лимита дохода, поскольку его вводили с 1 января 2019 года. За это время существенно изменился уровень доходов населения, а следовательно, и цены на услуги самозанятых», — отметила эксперт.

Она пояснила, что повышение лимита особенно важно для тех, кто оказывает услуги на дому: репетиторов, мастеров в сфере красоты, специалистов по ремонту и арендодателей.

Мазур не считает, что увеличение лимита сделает самозанятость полноценной альтернативой ИП. По ее словам, самозанятые по-прежнему не могут нанимать сотрудников, заниматься торговлей и рядом других видов деятельности.

Эксперт признала, что часть работодателей может пытаться подменять трудовые договоры работой с самозанятыми. Однако, по ее мнению, такие схемы достаточно легко выявляются налоговыми органами.

«Если юридическое лицо ежемесячно перечисляет одним и тем же самозанятым одинаковые суммы и при этом это не плата за сдачу имущества в аренду, фактически это может быть подмена трудового договора», — пояснила Мазур.

Она добавила, что повышение лимита, исходя из текущей статистики, может иметь положительный эффект для бюджета и рынка труда. По ее оценке, больше граждан смогут легально работать в режиме НПД, а налоговые поступления от этой категории продолжат расти.

Ранее стало известно, сколько росийских компаний работают с самозанятыми.