Названы отрасли малого бизнеса, которые чувствуют себя хорошо в 2026 году

В 2026 году одни малые компании находятся в кризисе из-за роста налогов и комиссий маркетплейсов, другие активно растут благодаря господдержке. Но большинство предпринимателей даже не пытаются получить доступную помощь от государства, рассказал «Газете.Ru» Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group.

Растут бизнес-показатели российских ИИ-сервисов для массового пользователя. В прошлом году прибыль многих таких проектов увеличилась в 3–3,5 раза, а по итогам первого квартала 2026 года — как минимум на 30%. Активно развивается финтех: выручка топ-100 компаний в 2025 году выросла почти на 16% до 282,7 млрд рублей. Продолжают расти маркетплейсы — на них приходится более 80% заказов в e-commerce. В целом рост IT-сектора в 2025 году составил около 10%.

Стабильность технологических бизнесов связана с господдержкой. Резиденты «Сколково» освобождены от налога на прибыль, НДС и имущества. Аккредитованные Минцифры компании платят налог на прибыль 5%, а НДС с продажи ПО — 0%.

«Без поддержки маржинальность — 15–20%, с льготами — все 35–40%», — отмечает Родионов.

Гиперлокальная доставка тоже чувствует себя хорошо — в прошлом году рост составил более 20%.

Непростая ситуация у небольших компаний связана с комиссиями маркетплейсов — в отдельных категориях предприниматели платят до 35–45% стоимости товара.

«Это серьезный удар по производителям и посредникам. Многим справиться с этим тяжелее, чем с ростом налогов», — подчеркивает эксперт. Стоимость интернет-рекламы тоже растет: трафик подорожал на 22%, целевое действие — на 12,5%.

Масштабного кризиса нет — ситуация лучше, чем в пандемию или в начале 2022 года. Предприниматели научились адаптироваться. Важно законно снижать налоговую нагрузку и участвовать в программах господдержки. В прошлом году ее объем превысил 100 млрд рублей.

«Наше исследование показало: 98 из 100 предпринимателей не получили помощь. Большинство просто за ней не обращались», — резюмирует Родионов.

Ранее были подсчитаны затраты бизнеса на ребрендинг из-за закона о русском языке.