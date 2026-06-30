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Бизнес

В Сбере назвали доверие инвесторов основой ликвидности акций компании

Кирилл Царев: акции Сбера остаются самой ликвидной бумагой на российском рынке
Сбер

Акции Сбера популярны и ликвидны, потому что компания выстроила доверительные отношения с инвесторами, заявил на собрании клуба акционеров первый зампред Сбера Кирилл Царев.

«Долгосрочное партнерство между компанией и акционерами сформировало доверие. Благодаря такому прозрачному подходу акции Сбера остаются самой массовой и ликвидной бумагой на российском рынке», — сказал он.

Царев добавил, что Сбер дает инвесторам предсказуемость, «которой сегодня особенно не хватает рынку».

По его словам, оценивать результаты Сбера необходимо по готовности компании к будущему, а не по дивидендам и финансовым показателям.

«Важен не только текущий эффект от работы менеджмента, но и то, насколько компания готовится к будущему: инвестирует в новые технологии, развивает стратегические инициативы и ищет точки роста на годы вперед», — сказал он.

Царев подчеркнул, что Сбер «стремится придумать новые технологии, чтобы оставаться в авангарде новых идей». Также он отметил, что эффективные компании часто теряли лидерство, если на рынке появлялись новые игроки с более современными технологиями.

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