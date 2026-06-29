В Совфеде напомнили, как можно получать пенсию

Россияне могут выбрать, как получать пенсию, — на карту «Мир» или через «Почту России», рассказал «Газете.Ru» сенатор Игорь Мурог.

«Выбор во многом определяется бытовыми и личными обстоятельствами: для активных пользователей безналичных расчетов банковский вариант удобнее — пенсия приходит в установленную дату, а деньгами можно распоряжаться в любое время, в том числе оплачивать покупки и снимать наличные. При этом ряд банков предлагает пенсионерам льготные условия обслуживания: отсутствие комиссии за ведение счета, начисление процентов на остаток или кешбэк по отдельным категориям трат», — отметил Мурог.

По его словам, в то же время в малых населенных пунктах доступность банкоматов может быть ограниченной, а снятие наличных в устройствах сторонних банков — сопровождаться комиссией. Кроме того, не все пожилые граждане чувствуют себя уверенно при использовании цифровых сервисов, добавил Мурог.

По его словам, для тех, кому удобнее получать пенсию наличными, сохраняется возможность пользоваться услугами «Почты России», включая доставку на дом — это особенно важно для маломобильных граждан. При таком способе нужно учитывать график работы почтальонов и отделений, а также правило о приостановке выплат: если пенсионер не забирает наличные шесть месяцев подряд, доставка останавливается, и для ее возобновления потребуется обратиться в Социальный фонд России, подчеркнул сенатор. Сменить способ получения пенсии можно в любой момент — для этого достаточно подать заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ или в территориальном отделении Социального фонда, заключил Мурог.

Ранее стало известно, где пенсия работающих россиян превысила 35 тыс. рублей.