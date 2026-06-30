ЕС вводит торговое соглашение с США об отмене пошлин

Европейский союз (ЕС) с 1 июля вводит в действие торговое соглашение с США, предусматривающее отмену пошлин на ряд американских товаров. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, соответствующие регламенты окончательно утвердил Совет ЕС. В рамках договоренностей США сохранят пошлину в размере 15% на большинство товаров из Евросоюза, а ЕС отменит оставшиеся таможенные пошлины на американские промышленные товары и предоставит льготный доступ отдельным сельхозтоварам и морепродуктам из США. Соглашение также продлевает беспошлинный импорт американских омаров.

Уточняется, что действие соглашения рассчитано до конца 2029 года. В нем также предусмотрены защитные механизмы, позволяющие ЕС приостанавливать действие тарифных преференций в случае нарушения США условий торгового соглашения.

До этого президент США предупредил европейские страны о возможном введении 100-процентных пошлин на их товары в ответ на планы по налогообложению цифровых услуг американских корпораций.

Ранее США запланировали новые пошлины для 60 стран.