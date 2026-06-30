Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

В Чечне откроют первый ресторан сети «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» анонсировала открытие ресторана в Грозном
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Первый в регионе ресторан сети «Вкусно — и точка» откроют в Чеченской Республике. Об этом сообщается на сайте компании.

«Запуск новой точки <...> реализует ООО «Кавказ и Точка», франчайзи-партнер сети на Северном Кавказе», — говорится в заявлении.

Ожидается, что ресторан заработает осенью в торговом центре «Грозный Молл». Набор и обучение персонала стартуют летом.

Как сказал заместитель председателя регионального правительства Рустам Шаптукаев, власти Чечни видят в данном проекте большой потенциал.

«В регион поступают частные инвестиции, создаются новые рабочие места, а жители получают современное общественное пространство. Рассчитываем, что новое место придется гостям по вкусу и будет пользоваться спросом», — отметил он.

Из заявления компании следует, что в новом ресторане будет оборудовано более 200 посадочных мест.

Ранее в России зафиксировали снижение прибыли фастфуд-сетей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!