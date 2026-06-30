В Чечне откроют первый ресторан сети «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» анонсировала открытие ресторана в Грозном

Первый в регионе ресторан сети «Вкусно — и точка» откроют в Чеченской Республике. Об этом сообщается на сайте компании.

«Запуск новой точки <...> реализует ООО «Кавказ и Точка», франчайзи-партнер сети на Северном Кавказе», — говорится в заявлении.

Ожидается, что ресторан заработает осенью в торговом центре «Грозный Молл». Набор и обучение персонала стартуют летом.

Как сказал заместитель председателя регионального правительства Рустам Шаптукаев, власти Чечни видят в данном проекте большой потенциал.

«В регион поступают частные инвестиции, создаются новые рабочие места, а жители получают современное общественное пространство. Рассчитываем, что новое место придется гостям по вкусу и будет пользоваться спросом», — отметил он.

Из заявления компании следует, что в новом ресторане будет оборудовано более 200 посадочных мест.

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