Студенты рассказали, как относятся к профессии вожатого

Большинство (86%) опрошенных российских студентов считают профессию вожатого полезной для общества, но лишь 32% готовы рассмотреть для себя возможность работать в детском лагере. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия» (есть у «Газеты.Ru»).

Благодаря работе вожатого можно получить полезный педагогический и организаторский опыт, считают 44% студентов. Среди других плюсов профессии респонденты выделяют шанс принести пользу детям (этот вариант выбрали 35%) и возможность заработка в летнее время (12%). Каждого десятого опрошенного привлекает перспектива отдыха на природе параллельно с работой.

К недостаткам работы вожатого студенты относят высокий уровень ответственности за жизнь, здоровье и безопасность детей (этот ответ выбрали 43%), не самые комфортные бытовые условия в лагере (29%), а также нехватку личного пространства и времени (15%). Еще 13% беспокоит невысокий уровень зарплаты вожатого.

Работа в детском лагере развивает у вожатого навыки коммуникабельности и умение находить подход к людям, полагают 38% участников опроса. Эта деятельность также прокачивает организаторские способности (24%), психологическую устойчивость (21%) и креативность (17%).

Роль вожатого точно не подойдет недисциплинированным и раздражительным людям, уверены 32 и 30% опрошенных соответственно. 23% говорят, что такая работа также не годится для замкнутых, а 15% — для тех, кто зациклен на чистоте и порядке.

Для повышения привлекательности профессии вожатого студенты предлагают увеличить уровень оплаты труда и ввести бонусы. Эта мера кажется эффективной 37%. Чуть меньше четверти опрошенных высказались (25%) за улучшение бытовых условий для вожатых, а 22% — за смягчение графика работы, в частности за счет введения гибких форматов. По словам 16% студентов, организация дополнительного обучения и психологической поддержки перед сменой тоже могли бы повысить привлекательность работы вожатого в глазах молодежи.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. студентов.

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