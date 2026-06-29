Названы квартиры, которые можно быстро и выгодно продать

Кухня-гостиная от 15 кв. м, гардеробная вместо балкона и минимум бесполезных метров делают квартиру более ликвидной — то есть ее можно быстро и выгодно продать, заявил «Газете.Ru» коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

«Однокомнатные квартиры остаются самым востребованным форматом жилья, однако далеко не каждая из них одинаково хорошо сохраняет стоимость и быстро находит нового владельца. На вторичном рынке квартиры одинаковой площади могут отличаться в цене на 10–15% и более. Сегодня ликвидность жилья все чаще определяется не площадью, а тем, насколько функционально используются квадратные метры. Комфортная кухня-гостиная начинается примерно от 15 кв. м — этого достаточно для размещения отдельных зон: приготовления пищи, обеденной и места отдыха. Для спальни оптимальной считается площадь от 10 кв. м, а ширина жилых комнат должна составлять не менее трех метров. Именно такие параметры позволяют свободно расставить мебель и избежать ощущения тесноты», — отметил Софронов.

Эксперт посоветовал обращать внимание и на бесполезную площадь: длинные коридоры увеличивают стоимость квартиры, но практически не используются в повседневной жизни.

Еще один важный критерий — наличие удобных систем хранения.

По словам Софронова, сегодня покупатели гораздо чаще выбирают квартиру с гардеробной, чем с большим балконом. Он зачастую превращается в склад сезонных вещей, тогда как грамотно организованное хранение делает жизнь в квартире заметно комфортнее, сказал эксперт. Наличие гардеробной или функциональной прихожей повышает привлекательность объекта как для собственного проживания, так и для последующей перепродажи, добавил Софронов.

Среди других признаков удачной планировки он назвал вход в спальню из коридора, отсутствие лишних выступов и сложной геометрии, а также санузел площадью 3,3–5 кв. м, где можно без труда разместить необходимую сантехнику и бытовую технику.

По словам эксперта, перед покупкой стоит мысленно представить обычный день в квартире: где будет храниться верхняя одежда и обувь, поместится ли полноценная кровать, останется ли место для шкафа и удобно ли будет принимать гостей.

«Если на эти вопросы сложно ответить с первого раза, скорее всего, перед вами компромиссная планировка. Хорошая квартира не требует постоянных уступок со стороны владельца», — заключил Софронов.

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