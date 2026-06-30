Россияне рассказали, какие подарки помогут им справиться с выгоранием

Вознаграждение от шефа защитит от выгорания почти 60% опрошенных россиян

Почти треть (31%) опрошенных работающих россиян уже столкнулись с эмоциональным выгоранием в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MyGiftCard (есть у «Газеты.Ru»).

Среди тех, кто сталкивался с выгоранием, 58% отметили, что справляться с перегрузкой им помогла бы выстроенная система вознаграждений со стороны работодателя. Речь идет не только о премиях, но и о регулярном признании результатов, понятных бонусах, дополнительных поощрениях и корпоративных подарках.

Работники компаний также рассказали о самых популярных подарках, которые могли бы помочь им легче справляться с эмоциональным выгоранием. На первом месте оказались универсальные подарочные карты и сертификаты — их выбрали 64% респондентов. Такой формат дает человеку возможность самостоятельно решить, на что потратить бонус: продукты, товары для дома, маркетплейсы, спорт, отдых или покупки для семьи.

Вторую строчку заняли подарки, связанные с заботой о себе и восстановлением. Их отметили 42% сотрудников. В эту категорию вошли сертификаты на спорт, wellness-услуги, косметику, отдых, массаж, досуг и товары, которые помогают переключиться после работы.

На третьем месте оказались продуктовые сертификаты и подарки для повседневных расходов — их назвали 39% опрошенных. По мнению сотрудников, такие подарки помогают закрыть базовые потребности и снизить часть финансового давления.

Руководитель по развитию партнерского направления MyGiftCard Екатерина Краснухина отметила, что эмоциональное выгорание — сложная и комплексная проблема, которую невозможно решить одним подарком.

«Выгорание связано с постоянными переработками, неясными ожиданиями, дефицитом отдыха, токсичной коммуникацией или отсутствием признания внутри команды. Поэтому настоящая профилактика выгорания начинается с HR-процессов, корпоративной культуры, нормальной нагрузки и понятной системы обратной связи», — объяснила Краснухина.

По ее словам, при этом корпоративные подарки могут стать приятным и заметным элементом более широкой системы заботы о сотрудниках.

«Когда работодатель дарит не формальный сувенир, а полезный подарок с возможностью выбора, сотрудник воспринимает это как сигнал: его вклад замечают, а его потребности учитывают. Это не замена здоровой корпоративной культуре, но хороший дополнительный бонус, который помогает снизить раздражение от формального поздравления и усилить ощущение поддержки», — отметила эксперт.

Краснухина подчеркнула, что особенно важен не сам факт подарка, а его уместность. По ее словам, кружки с логотипом, одинаковые сувенирные наборы или вещи без практической ценности все хуже воспринимаются сотрудниками, которые уже находятся в состоянии усталости.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

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