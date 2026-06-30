Стало известно, в каком случае банк может повысить платеж по кредиту

Банк не может без оснований повысить платеж по кредиту. Но это может произойти, если закончился льготный период, изменилась структура выплат или вы нарушили график погашения займа, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий.

«Кроме того, выплаты по кредиту в иностранной валюте зависят от валютного курса. При ослаблении рубля платежи возрастают. Наконец, возможен кредит с плавающей ставкой, привязанной, например, к ключевой ставке или другому индикатору», — отметил Любецкий.

По его словам, выгодно досрочно гасить кредит в нескольких случаях: если ставка по кредиту высокая (нужно ориентироваться на реальную ставку), у вас есть свободные средства, но вы не можете вложить их куда-то с высокой доходностью, в этом случае лучше снизить долговую нагрузку.

Любецкий добавил, что также можно гасить займ досрочно при аннуитетных платежах кредита, если это делается в начале платежей по кредиту. В-третьих, лучше досрочно гасить кредит, если вы полагаете, что инфляция будет снижаться. Это приведет к росту реальной долговой нагрузки, поэтому желательно снизить ее до того, как цены замедлят свой рост, сказал Любецкий.

«Кроме того, нужно учитывать психологический фактор. Если вы понимаете, что не обладаете должной финансовой дисциплиной, то свободные средства лучше направить на погашение кредита», — заключил эксперт.

Ранее был назван справедливый платеж по ипотеке.