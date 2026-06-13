Назван справедливый платеж по ипотеке

Справедливый платеж по ипотеке — тот, после которого у семьи остаются деньги на нормальную жизнь. Он равен 30% совокупного заработка семьи, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Справедливым ипотечным платежом нельзя считать тот, который банк готов одобрить. Справедливым можно считать тот платеж, после которого у семьи остаются деньги на нормальную жизнь. Сегодня банки нередко оценивают заемщика исходя из формальных показателей, но человеку потом много лет жить с этим кредитом. Если на ипотеку начинает уходить половина дохода семьи, это уже не решение жилищного вопроса, а серьезная финансовая нагрузка. Считаем, что безопасный справедливый уровень расходов на ипотеку — 30% общего дохода семьи. Если на ипотеку уходит уже 40% и более, то нагрузка становится высокой», — отметил Аксененко.

По его словам, ситуация на ипотечном рынке остается сложной: даже после снижения ключевой ставки рыночная ипотека по-прежнему находится вблизи 20% годовых. При таких условиях переплата по кредиту за годы выплат может в несколько раз превысить первоначальную стоимость самой квартиры в ежемесячном исчислении, сказал депутат. Для большинства российских семей это очень существенные деньги, посетовал Аксененко. По его словам, поэтому сегодня многие граждане откладывают покупку жилья не потому, что не хотят улучшить жилищные условия, а потому что не готовы брать на себя такую долговую нагрузку.

Аксененко напомнил, что фракция «Справедливая Россия» неоднократно выступала за снижение финансовой нагрузки на заемщиков.

«Мы считаем, что первоначальный взнос по ипотеке не должен превращаться в барьер для миллионов семей. Наша позиция остается прежней: необходимо стремиться к тому, чтобы первоначальный взнос был не выше 20%, а ставки по ипотеке были более тесно связаны с динамикой ключевой ставки. Сегодня люди справедливо задают вопрос: почему проценты по вкладам реагируют на решения Центробанка быстрее, чем проценты по ипотеке», — рассказал Аксененко.

По его мнению, во второй половине 2026 года ипотечные платежи могут начать постепенно снижаться вслед за дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики, но ожидать быстрого возвращения доступной ипотеки пока не стоит. Главная задача сейчас — добиться того, чтобы покупка квартиры снова стала для семьи жизненным решением, а не финансовым риском на десятилетия вперед, заключил Аксененко.

Ранее россиянам пообещали, что ипотека скоро подешевеет.