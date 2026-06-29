Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

Российскую фармкомпанию могут признать банкротом из-за долгов на 20 млн рублей

ИФНС потребовала признать ПАО «Фармсинтез» банкротом
Shutterstock

Представители межрайонной ИФНС России №4 по Башкирии потребовали признать ПАО «Фармсинтез» банкротом из-за долгов на 20 млн рублей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Согласно делу, размер требования представителей ведомства составляет 20,5 млн рублей. В настоящее время счета фармацевтической компании уже заблокированы.

По данным портала Rusprofile, по итогам 2025 года выручка «Фармсинтеза» составила 155,9 млн рублей, что на 37% ниже результатов 2024 года (247,4 млн). При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 253,9 млн рублей. Годом ранее организация получила прибыль в 254,4 млн.

«Фармсинтез» является первой в России фармкомпанией, вышедшей на фондовый рынок.

19 июня Арбитражный суд Калининградской области заявили о замедлении темпов роста банкротств.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!