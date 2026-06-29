Российскую фармкомпанию могут признать банкротом из-за долгов на 20 млн рублей

Представители межрайонной ИФНС России №4 по Башкирии потребовали признать ПАО «Фармсинтез» банкротом из-за долгов на 20 млн рублей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Согласно делу, размер требования представителей ведомства составляет 20,5 млн рублей. В настоящее время счета фармацевтической компании уже заблокированы.

По данным портала Rusprofile, по итогам 2025 года выручка «Фармсинтеза» составила 155,9 млн рублей, что на 37% ниже результатов 2024 года (247,4 млн). При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 253,9 млн рублей. Годом ранее организация получила прибыль в 254,4 млн.

«Фармсинтез» является первой в России фармкомпанией, вышедшей на фондовый рынок.

19 июня Арбитражный суд Калининградской области заявили о замедлении темпов роста банкротств.