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Бизнес

Ведяхин рассказал о функциях «Бизнес-помощника» для предпринимателей

Сбер добавивит в «СберБизнес» режим помощника для предпринимателей
Сбер

Режим «Бизнес-помощник» появился в мобильном приложении «СберБизнес» осенью 2026 года. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, с помощью нового режима клиенты смогут выполнять операции в формате чата. Например, они смогут найти данные, провести анализ, получить справку, подключить сервисы и услуги, а также подготовили подготовить.

Ведяхин уточнил, что бизнес-помощник будет работать бесплатно. При этом режим станет доступен по умолчанию начинающим предпринимателям и новым корпоративным клиентам Сбера. Остальные пользователи смогут включить функцию в настройках профиля.

Ведяхин выделил три направления роста, востребованных у предпринимателей. Первое — отраслевые решения. По его словам, Сбер масштабирует инструменты под конкретные сектора: оптовая и розничная торговля, сфера услуг, транспорт, недвижимость, производство, ЖКХ, строительство.

«Плюс есть готовые решения для ресторанов, участников тендеров и интернет-торговли. Это не универсальные «таблетки», а настроенные под отрасль механики, которые решают реальные бизнес-задачи», — отметил он.

Во второе направление первый зампред правления Сбера выделил ИИ. По его мнению, технологии открывают новые горизонты, а ИИ-решения становятся новой платформой продуктивности для предпринимателя.

Третьим направлением Ведяхин назвал эквайринг и налоговую поддержка.

«Здесь мы видим высокий спрос и стараемся помогать бизнесу конкретными инструментами», — уточнил он.

Ведяхин рассказал, что Сбер ежеквартально компенсирует 50% суммы начисленного НДС по торговому эквайрингу для компаний с оборотом до 20 млн рублей в год.

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