Сбер зафиксировал новый рекорд откликов на вакансии в первом полугодии 2026 года

Сбер зафиксировал новый рекорд откликов на вакансии. С января по июнь 2026 года компания получила 2,75 млн заявок, сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что этот показатель в сравнении с аналогичным периодом 2025 года увеличился на треть. Наибольшая активность соискателей пришлась на март-апрель. При этом компания сохранила высокую скорость работы с кандидатами — среднее время обработки отклика составило менее двух суток.

Управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбера Денис Замалетдинов отметил устойчивый интерес соискателей к работе в компании.

«Для нас важно не только привлекать сильных специалистов, но и обеспечивать высокий уровень кандидатского опыта на всех этапах отбора. Поэтому мы уделяем особое внимание скорости обратной связи, прозрачности процессов и качеству взаимодействия с кандидатами. Сегодня даже при рекордном количестве заявок среднее время обработки отклика составляет всего одни сутки, что позволяет нам сохранять эффективность найма и оперативно принимать решения», — сказал он.

Основным драйвером роста интереса в Сбере назвали ИТ-сектор. В пятерку вакансий-лидеров вошли: Java-разработчик (middle) — 64,4 тыс. откликов, Java-разработчик (senior) — 58,3 тыс., ИТ-аналитик (middle) — 49,0 тыс., Frontend-разработчик (middle) — 41,2 тыс. и ИТ-аналитик (senior) — 29,6 тыс.

При этом конкуренция за ИТ-вакансии в регионах превысила московские показатели. В Санкт-Петербурге конкурс превысил столичный на вакансии Java-разработчика (senior), frontend-разработчика (senior), data scientist (senior) и ML-engineer (junior). В Самаре — на инженера по нагрузочному тестированию (middle). В Ростове-на-Дону наиболее высокий конкурс наблюдался на позицию Golang-разработчика (middle).

Высокий интерес к работе в Сбере сохранился не только среди ИТ-специалистов. В число наиболее востребованных вакансий вошли водитель-инкассатор (13,9 тыс. откликов) и менеджер по продаже зарплатных проектов (10,3 тыс. откликов).