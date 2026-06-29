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Бизнес

В Сбере отметили изменения в приоритетах взаимодействия бизнеса

Ведяхин назвал переход к платформенной модели трендом взаимодействия бизнеса
Сбер

Переход к платформенной модели взаимодействия бизнеса становится трендом. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Он напомнил, что в 2025 году основной фокус в корпоративном сегменте связывали с поддержкой клиентов в условиях высокой стоимости капитала и формированием устойчивой базы финансирования. По его словам, приоритеты сместились от объемов кредитования к повышению эффективности бизнеса клиентов и развитию технологических сервисов.

«Мы продолжаем кредитовать текущую деятельность компаний, строительство жилья и инфраструктурные проекты — это наши ключевые направления. В текущих условиях инвестиционная активность остается сдержанной, поэтому ключевым становится не столько привлечение ресурсов, сколько снижение издержек, ускорение процессов и повышение операционной эффективности», — сказал Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что банк продолжил работу со всеми ключевыми отраслями. В перечень вошли промышленность, металлургия, химия, фармацевтика, транспорт, логистика, агросектор и сфера услуг. При этом он подчеркнул, что компания развивает цифровую экосистему сервисов для бизнеса.

«Сегодняшний тренд – развивается переход к платформенной модели взаимодействия бизнеса. Формируются решения, позволяющие компаниям быстрее находить контрагентов, проводить сделки и снижать транзакционные издержки за счет ИИ, включая развитие агентных B2B-сервисов и нашу А2А- платформу GigaNetwork, где ИИ-агенты компаний взаимодействуют между собой и сопровождают сделки в автоматизированном контур», — добавил Ведяхин.

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