Альфа-Банк и «Контур» реализовали функционал для создания платежек из ЭДО

Альфа-Банк и «Контур» предоставили клиентам возможность проводить платежи прямо из электронного документооборота (ЭДО) на базе сервиса «Контур.Диадок». Об этом сообщается на сайте банка.

Клиенты сервиса «Контур.Диадок» с расчетным счетом в Альфа-Банке смогут сформировать черновик платежного поручения на базе входящего документа. В перечень вошли УПД, счета-фактуры, акты выполненных работ и накладные ТОРГ-12.

Пользователи смогут отправить платежки в банк на подписание в несколько кликов без необходимости заполнять реквизиты вручную. Предполагается, что это существенно снизит вероятность ошибки и ускорит процесс проведения платежа.

Чтобы создать черновик платежного поручения пользователю нужно нажать кнопку «Создать платежку» на панели инструментов в интерфейсе документа. Далее в окне создания платежки необходимо указать расчетный счет — свой и контрагента. При этом сумма и назначение платежа заполняется автоматически на основании данных документа. При необходимости их можно отредактировать перед отправкой в банк. Направить платежку одним кликом из этого окна можно нажав на кнопку «Отправить в банк».

В компании считают, что решение будет полезным компаниям, регулярно работающим с большим количеством счетов, актов и платежей. Предполагается, что работа с документами в единой цифровой среде позволит бизнесу проще выстраивать внутренние процессы, контролировать статусы и быстрее реагировать на изменения в расчетах с контрагентами.