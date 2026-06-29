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Количество участников «Клуба акционеров» Сбера выросло более чем в полтора раза

Число участников «Клуба акционеров» Сбера превысило 820 тыс. человек
Сбер

Количество акционеров «Сбера» в «Клубе акционеров» выросло более чем на 60% с момента создания. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, число участников клуба на текущий момент превысило 820 тыс. акционеров.

«Мы стремимся к тому, чтобы, вкладываясь в акции Сбера, инвестор думал не только о том, как заработать, но и чувствовал себя совладельцем бизнеса, понимал стратегию компании и участвовал в ее развитии. Отсюда и появилась идея Клуба акционеров, который мы создали 1 июля прошлого года», — сказал он.

Ведяхин уточнил, что согласно недавно проведенному опросу акционеров, 43% уже ощутили себя совладельцами банка, а 32% представляют себя амбассадорами бренда.

«Это значит, что инвесторам действительно важно чувствовать свою сопричастность к компании», — добавил он.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что «Клуб акционеров» дает участникам специальные условия в рамках экосистемы. Кроме того, им предоставляется право посещения эксклюзивных мероприятий с участием топ-менеджмента банка.

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