Сбер проведет годовое собрание акционеров и встречу «Клуба акционеров» 30 июня

Сбер проведет годовое общее собрание акционеров и встречу «Клуба акционеров» в 2026 году в один день, 30 июня. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, для банка это стало естественным шагом в развитии отношений с акционерами.

«Мы убеждены, что сегодня акционер — это не просто владелец ценных бумаг. Это человек, который доверяет компании свои инвестиции и хочет быть частью ее долгосрочного развития. Поэтому наша задача — не ограничиваться обязательными корпоративными процедурами, а выстраивать с акционерами открытый, живой и содержательный диалог», — отметил Ведяхин.

Он уточнил, что все корпоративные процедуры сохранились в полном объеме.

Первый зампред правления банка напомнил, что голосование по вопросам повестки стартовало 9 июня и традиционно идет в электронном формате.

«На заседании акционерам предстоит рассмотреть итоги 2025 года, принять решение о выплате рекордных для банка дивидендов — 850,2 млрд рублей, утвердить годовой отчет банка, избрать новый состав Наблюдательного совета и утвердить аудитора банка», — добавил он.