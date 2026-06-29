В «Аэрофлоте» высказались о всплеске цен на авиакеросин

Авиакомпания «Аэрофлот» не фиксирует «экстренного всплеска» цен на авиакеросин. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Александровский, передает «Интерфакс».

«С точки зрения роста стоимости находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было», — сказал глава компании.

Александровский добавил, что компания обеспечена топливом по всей маршрутной сети. По его словам, расходы на авиакеросин с начала года увеличились примерно на 7%.

25 июня министр транспорта Андрей Никитин России заявил, что ситуация с авиатопливом в стране контролируемая, критических рисков нет. По его словам, топливно-энергетическая отрасль старается максимально обеспечить авиакомпании. Минтранс ведет с ними постоянную работу, на сегодня критических рисков нет, отметил Никитин.

1 июня правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября текущего года включительно. В кабмине подчеркнули, решение было принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее еще один регион России ввел ограничения на продажу топлива.